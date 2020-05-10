大馬女歌手朱主愛（四葉草）登WeTV《創造營2020》參與最強女團選秀，她以一首自創曲〈老公公老婆婆〉風靡全場，透露創作靈感來自爺爺、奶奶的愛情故事，「奶奶雖然總是嘴上嫌棄爺爺，常與爺爺吵架，但爺爺失智後，卻無怨無悔的照顧。」她表示後來爺爺過世，想透過幸福的方式，來詮釋爺爺、奶奶這段美麗的愛情故事，她綁著丸子頭，帶著吉他自彈自唱的方式，透過元氣嗓音，用簡單旋律表達一輩子的情感與不朽愛情，讓人聽完眼淚直流。

朱主愛演出獲教練團一致好評，黃子韜認為她的原創非常吸引人，毛不易則稱讚，「簡單的旋律裡表達自己的想法。」網友直指，歌詞中一句「愛我就不准一個人先走」這句詞聽得人淚崩。她參與比賽前在微博喊話，「堅持初心勇敢去夢，即興創作自畫像是我的強項。」她除演唱自創曲外，大張偉還邀請她唱招牌曲〈好想你〉，歌曲感染力太強，讓現場宛如大型演唱會，人人跟著哼唱，甜度爆棚。

朱主愛參與女團選秀。（WeTV提供）

在節目首發成團位最終的選擇裡，朱主愛獲毛不易推薦，爭取首發最後一名席位，她彈唱自創曲〈Hello！〉，歌曲朗朗上口，可惜仍不敵舞蹈實力堅強的劉些寧，因而落在「預備隊」。

(中時 )