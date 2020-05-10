經濟部宣布再添5家中小企業擴大投資11億元，包括旻成齒輪、凱嘉機械、鼎熒精密、上暘光學及某軟體服務公司，為我國高階製造與精密技術再添競爭力。

經濟部投資台灣事務所說明，旻成齒輪是臺灣第一家高精度螺旋傘齒輪專業設計製造廠，產品應用多元如機械人、減速機、工具機、汽機車與船外機等機械中，將斥資約2億元，擴建台中市大里廠區，升級智慧化產線與健全機聯網，提升臺灣鍛造齒輪、切製齒輪與研磨齒輪的國際競爭力。

凱嘉機械是專業葉片泵開發製造商，深耕液壓產業40年，產品包括各類型的高壓葉片泵、定量高低壓泵、變量泵等品項，以自有品牌KCL及OEM代工兩種行銷模式，打入歐美、日本、東南亞及中東地區市場。由於原有南崗工業區廠房滿載，預計投入逾6,000萬元擴充機器設備，為伺服電機專用泵及中心出水專用泵等新產品的專用產線，同時升級智慧化製程，藉以精進製造精度與優化生產流程，提升我國高階研發能力。

鼎熒精密是專業精密結構沖壓製造商，產品多用於相機零組件，近年隨著智慧型手機興起，手機鏡頭零組件供應佔全球手機鏡頭市場70％，看好未來相機模組市場需求，將投入逾1億元，增設自動化智慧生產線，積極朝向高規格後攝像鏡頭配件、車用攝像頭模組、及人臉辨識模組等高階應用發展。

上暘光學專注研發高階4K2K投影、取像攝影、工業用、醫療等光學鏡頭，預計投入逾5,000萬元在桃園建立新廠自設生產線，以高階鏡頭為主要製造目標；中程計畫導入智慧化自動組裝線，取代傳統組裝並提升效率、品質，以及智慧化管理技術，目標打造打造台灣第一大高階鏡頭設計製造中心。

另一家軟體公司主要是發展虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術的研發，著重於軟硬體的整合，預計斥資近7億元在桃園規劃新辦公室，建構新世代5G個人裝置與平台。

包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」的「投資臺灣3大方案」，統計已有473家企業，總投資約9,891億元。

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(中時電子報)