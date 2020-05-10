母親節前夕，古曜威邀請了YouTuber好友比熊，挑戰製作巨無霸水果派，給媽媽「吃甜甜」。他從小和母親感情緊密，每晚得牽著媽媽的手，對媽媽說聲愛你，才能安穩入眠，但國中學習獨立後，有了自己的房間，母子間竟產生疏離，他一度說到哽咽，更透過Vlog說出10多年來沒再說過的那句話，「媽媽，我愛你」，含淚感性告白。

古曜威平常就喜愛做各式甜點、蛋糕，這次邀請比熊一同完成水果派，在母親節時送給媽媽，並與家人們一同品嘗。他從小就喜歡黏著媽媽，睡前一定會說聲：「媽媽，我愛你！」他藉著這次機會，再次傳達對母親的愛，「媽媽的身體慢慢有了一些小問題，祈禱媽媽可以永遠健健康康的，然後每天都可以過得很開心」。

古曜威經紀人也補充，古曜威爸媽為了想給古曜威和哥哥更好的生活，幾十年來拼命工作賺錢，從來沒有休息及放鬆個人時間，更別說去度假，印象最深刻是古曜威國中時，爸媽難得有了假期，當時孩子也大了，爸媽與親戚們結伴去南部旅行，沒想到隔天古曜威放學回家，一開門竟然看到爸媽在家，最後才知道是爸媽始終放心不下他們兄弟倆。

古曜威希望疫情過後，能夠帶爸媽到處走走，也算是送給爸媽的一個禮物，感謝他們辛苦養育，至於今天他會在家中陪爸媽一同過節，以陪伴作為最好的母親節禮物。

而比熊在單親家庭中成長，家中4個小孩全是媽媽一手拉拔帶大。她身為家中二姐，從小就希望自己長大趕快賺錢幫媽媽分擔家計，不料她大學畢業時出了場車禍，媽媽工作之餘還得每天幫她擦澡，並帶她回診換藥，來回長達3個月，但媽媽從未抱怨喊累。如今她回想起此事，只想對媽媽說：「您辛苦了！未來我會養你的，Love」。

古曜威和比熊製作水果派，在母親節時送給媽媽。單純夢想文創事業提供

古曜威和比熊製作水果派，在母親節時送給媽媽。單純夢想文創事業提供

(中時 )