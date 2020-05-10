新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，為了協助農漁民度過難關，農委會先比照勞動部的「自營作業者生活補貼」提供在漁會投保級距低於2萬4000元、符合排富標準的漁民可以領取3萬元生活補貼；上周再針對2018年綜所稅所得申報未達50萬元標準的農漁民祭出1萬元生活補貼，為了減少農民排隊不便，農委會表示，約有99萬的農民不用申請15日即可入帳。

據農委會預估，投保農保的農民約有107.4萬餘人、僅投保農職保約1.1萬人，參加包括「肥料預購」等8大農糧政策農民約有14萬人；再加計全國漁會甲類會員約有38萬餘人，扣除符合領取3萬元生活補貼人數約15萬餘人，漁民可領取1萬元紓困人數約有23萬餘人。總計符合此次1萬元生活補貼人數約達140萬餘人。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，明天開始農民可以申請1萬元生活補貼，為了讓系統穩定，農委會已找了幾家農會測試穩定度，而只要在3月31日前有農保資格的農民、並且在農會信用部開設戶頭，只要2018年申報所得未達50萬元即可在5月15日入帳1萬元，如果農民在5月15日還沒收到的話，可以再跟所屬農會反映。

陳怡任提及，此次農漁民生活補貼從明天起至6月30日均可申請，也可以農會各地的辦事處申請，農民不用都擠在同一天申請。

至於農委會去年開放領取老年給付、未取得身分證新住民等，只要有實際務農者，如退休公務員務農等，也可以加保農職保，據統計，目前約有1.1萬人藉此管道加保農職保，陳怡任指出，這群人也可以申請，但多數可能未在農會開設戶頭，仍得親至農會跑一趟。

陳怡任說，因為此次是農委會主動發給生活補貼，會排除已領取其他部會如交通部、勞動部、文化部、衛福部等類似補貼，但如果要再申請其他部會補助，要先把1萬元生活補貼退還才可申請。

(中時 )