民進黨5月24日將舉行黨職選舉，台北市黨部爆主委之爭，海派王孝維和綠色友誼連線薛凌互控賄選，民進黨主席卓榮泰今天表示，黨部已組成調查小組，他要求下週三（13日）之前要有清楚的調查結果，期待支持者要冷靜下來，當事人也要有民主風度，這樣進行才會更順利。

卓榮泰今天出席傅正日記新書發表會，會後接受媒體訪問，媒體關切台北市黨部主委選舉情況。卓榮泰表示，雖然他在黨中央的時間只剩最後10天，但每一天、每一分鐘都仍要以工作和整個黨的發展為念，不希望黨的競爭影響到社會上對黨的形象。

他語重心長地要求候選人，要用最民主風度進行民主的競爭，不要有破壞選風的行為，他也要求從中央到地方所有黨務工作人員絕對要公正中立，進行一場最公平的競爭，「這期許黨員同志應該還可以聽得進去」。

媒體詢問這段時間是否曾約見雙方當事人？卓榮泰表示，目前已組成調查小組，這段時間的權限、權責都在調查小組裡，他也要求下週三之前要有清楚調查結果，希望小組可以盡快進行。

不過，卓榮泰表示，雙方當事人都相當冷靜節制，希望支持者也要冷靜下來，雙方當事人都要有民主風度，這樣進行才會更為順利。

(中時 )