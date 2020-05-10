平民天團玖壹壹成員洋蔥，繼去年在台中開設「搖錢樹」酒吧後，本週跨足餐飲市場投資開設「潮盧」滷味店，他對於2家店營運都非常有信心，「滷味店可以說是搖錢樹的前哨戰 ，先來滷味吃飽、來喝調酒喝到爆」！洋蔥表示自己是小額投資啦 ，跟很多朋友一起做，該店目前砸下百萬裝潢、購買相關設備，共有兩層樓，可提供消費者內用、外帶；無懼新冠肺炎疫情逆勢操作選在時刻投入餐飲市場，是否會有壓力？洋蔥則認為：「小店應該跟疫情不會有什麼影響，我們有提供外帶、在二樓內用區也很空曠，會保持適當距離。」

至於開設滷味店契機，洋蔥表示，這品牌在台北就有幾家店了，有次錄完節目收工去吃而愛上，「當下覺得超級好吃，而且很健康！食材很多樣化！」他最愛鴨血，持續健身的他大都選擇雞胸肉、花椰菜這類低卡食品，湯汁也選擇清淡，讓自己吃的美味又健康。若粉絲在店家捕捉到野生洋蔥是否有特別優惠？他以老闆口吻回應，「在店裡遇到我當然是沒有福利！因為已經很便宜了，再便宜就虧錢了！」看來對於成本控管可說是相當有一套。

這次是加盟台北的店，事前洋蔥與股東們做足功課，試吃多次才決定開業，他謙虛說：「決定要在台中開的時候，我又專程搭高鐵上去吃一次，因為其他老闆們很聰明很懂得行銷，我就只是當一個小小股東而已。」

母親節來到，洋蔥媽媽也特別神秘現身來到店家打氣，用實際行動來力挺寶貝兒子，更給予餐點美味的高評價；28歲的洋蔥音樂事業、經營副業有成，與女友穩定是否今年有計畫結婚？他表示：「目前沒有！想等事業更穩定，過了35歲之後再說。」目前以打拚事業為重。

洋蔥跨足餐飲市場，投資開設「潮盧」滷味店。混血兒娛樂提供

洋蔥跨足餐飲市場，投資開設「潮盧」滷味店。混血兒娛樂提供

(中時 )