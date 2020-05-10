（浤圃建設的「浤圃星捷座」10日上午舉行開工動土儀式，由浤圃建設董事長蘇宏圃（右一）、立永國際總經理朱建雄（右二）等人剷土。圖／顏瑞田）

浤圃建設董事長蘇宏圃10日表示，低利率是房市利基，預期新冠肺炎（COVID-19）疫情過後，高雄土地可能有一波「想像不到的飆漲」，房市同樣樂觀，因此，浤圃建設10日動土的楠梓捷運宅「浤圃星捷座」之後，今年將再推出2個首購大樓產品，3案總銷約71億元。

浤圃建設位於高雄捷運R20後勁站的「浤圃星捷座」，今年1月開賣預售，4個月就售出超過70％，選擇5月第二個禮拜的母親節，舉行開工動土儀式，由浤圃建設董事長蘇宏圃、高雄市不動產開發公會秘書長林佩樺、全國農業金庫高雄經理陳宏仁、以及立永國際總經理朱建雄等人共同主持。

浤圃建設董事長蘇宏圃受訪指出，目前房地產市場面對的挑戰，主要是混凝土等營建原料大幅上漲、以及缺工的問題，導致每坪興建成本增加2萬元左右，「大家都在追搶有限的營建工人」。

反倒是農曆年前來襲的新冠肺炎（COVID-19）疫情，對房市的衝擊，反而沒有那麼明顯，蘇宏圃表示，以總銷大約11億元的「浤圃星捷座」，今年1月開賣迄今，4個月左右，就出超過70％。

他預期，新冠肺炎疫情過後，高雄土地可能有一波「想像不到的飆漲」，「現在蓋的房子，都是以前買進的土地」，以基地922坪的「浤圃星捷座」，2年多前，以每坪32.3萬元標購而得，現在，該區土地都已經漲到每坪35萬元以上了。

由於看好疫情過後的高雄房市，蘇宏圃表示，今年除了推出總銷約11億元的「浤圃星捷座」，年底之前，還要再推出2個總銷分別大約30億元的大樓住宅產品，因此，今年推案的總銷金額將達71億元。

蘇宏圃透露，浤圃趁著地價尚未飆漲之前，已經在市區談好2塊建地，近期將簽約，另有其它土地洽談中，「未來5年的推案土地，都已經準備好了」。

他說，由於浤圃建設推案量越來越多，累計也有一定數量，因此，規劃成立物業管理公司，針對浤圃的部份建案，進行只租不售的資產管理，讓公司營運更多元。

(工商 )