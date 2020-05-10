減產、疫情解封催化，國際原油價格明顯彈升，中油宣布自明（11）日凌晨零時起，國內汽、柴油價格每公升調漲2.0及2.2元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.4元。

中油表示，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）自5月起大規模減、歐美地區新冠肺炎疫情出現趨緩跡象影響，國際油價向上跳漲。本週調價指標7D3B週均價從每桶17.72美元上漲至24.87美元，台幣兌美元匯率升值0.046元，國內油價依公式計算漲幅為32.11％；汽、柴油每公升各漲2元、2.2元。

因擔憂需求影響，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨5月7日收盤下跌1.8％，成為每桶23.55美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.9％，每桶29.46美元。

OPEC+上月達成減產協議，5-6月份將減產970萬桶/日，並呼籲包括北美在內的非OPEC+國家也共同減產1,000萬桶/日，如此可令全球石油供應削減約20％。

美國能源部長Dan Brouillette表示，至今年底美國原油產量預估將減少200-300萬桶，稱美國不需要政府出面強制減產，因低油價已迫使生產商自動減產。

美國大型油企包括康菲（ConocoPhillips）、埃克森美孚（Exxon Mobil）及雪佛龍（Chevron Corp.）等已宣布減產，加拿大的西諾沃斯能源公司（Cenovus Energy）也宣布減產；以美加兩國合計日產量超過1,700萬桶計算，未來兩個月減產規模已近10％。

(工商 )