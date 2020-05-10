交通部長林佳龍（左）、衛福部長陳時中（右）10日出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式。（黃世麒攝）

林佳龍10日上午出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式記者會。(圖/公路總局提供)

紓困補助開放申請，卻傳出多人重複領取。交通部長林佳龍今天表示，不會允許重複領取，政府不同部會也有勾稽的制度，交通部跟勞動部會主動勾稽資料後，發現有些重複領取，約1000人左右，也會追回補助；不管法律上或執行上，不允許任何重複領取，「事實上一個都跑不掉」。

林佳龍10日上午出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式記者會。會後受訪時，被問及紓困補助有多人重複請領一事，林佳龍談及「為什麼有這種現象？」他認為，跟紓困有1.0、2.0版有關，隨疫情擴大又加碼，有些人認為要選擇後面方案，或者是在兩個方案間，因為先前資訊不足，沒辦法做出最有利的選擇，「所以也不一定是惡意的」。

林佳龍說，現在把制度整合、宣導，也落實勾稽，已經沒什麼新發生重複報名領取的例子；大概以交通部、勞動部勾稽的結果，大概有1000人左右，這些會追回補助款，大家請放心，「不認為都是惡意，但如果刻意重複領取，一個都跑不掉。」

(中時 )