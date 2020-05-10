香港女星黎姿有「愛美神」封號，而她因主演《倚天屠龍記》女主角趙敏郡主，紅遍兩岸三地熟知，還得到「最美趙敏」封號，而她婚後淡出演藝圈，然仍經常透過社群分享生活點滴，繼之前分享遊艇度假照讓人讚嘆青春永駐後，她又貼出一段下水游泳的影片，絕妙身姿，再度讓人讚嘆其「時間靜止」絕招。

黎姿貼出度假照片與影片，外型姣好，完全看不出快50歲。(取材自黎姿微博)

黎姿淡出影壇後專注照顧家庭與接棒弟弟的醫美公司，不當明星仍相當忙碌，而她日前偷閒外出度假，開心搭上遊艇旅遊，曬出一張張美照，從身材、臉蛋看來，絲毫看不出已經要50歲。

而她之後又分享自己大膽在海上游泳的短片，在這氣候尚不穩定的月份，加上當天天空陰陰的，讓跳進海裡的黎姿嚇一跳，直呼「發現海水溫度比我想像中冰冷... 沒關係，反正就當鍛鍊自己的意志力吧」，只見她換上黑色挖背設計泳裝，整個背部到美臀上方幾乎全都露，猶如出水芙蓉，再度展現凍齡成果，好身材讓人忍不住驚嘆，直呼她是「真女神」。

(中時電子報)