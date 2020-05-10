新北市府將於明（11）日起，開放第一階段第二梯次防疫管制措施，除了第一梯次解封的1148處公有場館，第二梯次增加開放室內社區預防及延緩失能衛教及運動課程單位、十人以下巷弄長照站（醫事C據點）及失智據點等。市長侯友宜強調，但探視長照機構親友，仍要堅守嚴格的防疫原則。

市府人員表示，第二梯次開放場所，還包括可進入幼兒園健康檢查、職場健康檢査、客家文化園區內餐廳以及老人文康、行動車；活動中心則開放閱覽書報、會議、簡易體健運動，以及瑜珈、書法、打坐、繪畫等研習課程。

侯友宜也指出，探視長照機構親友，除了與中央共同原則，仍要堅守管制原則；每一機構，一次一個會客室，家屬限二人，除產後護理之家兒童不能探視，限時三十分；完全臥床者，每日每寢室限一組探視，同一時間限一人進寢室，限三十分鐘。

為配合防疫，侯友宜也提醒民眾，選擇戶外活動、自家或可保持社交距離且通風良好的餐館，室內座位相隔1.5公尺、飯前飯後洗手、使用公筷母匙、進食時少交談防止飛沫噴濺，吃飯前最後一刻摘口罩，用餐後交談佩戴口罩；生病時不上餐館、慢性病患者、老年人、孕婦、嬰幼兒等易受感染者，避免出入密閉空間等。

侯友宜強調，雖國內疫情舒緩，但防疫工作不能懈怠；尤其像長照機構等高風險族群的場館，須採取更嚴格的標準，沒有百分百把握的情況就必須更審慎以待，嚴謹面對。採最小幅度、最後開放為原則，並責成各局處仔細做好風險評估，視疫情發展隨時調整方針。

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(中時電子報)