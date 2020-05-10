你有多久沒有牽阿母的手了？台中市清水警分局舉辦「牽阿母的手照片集活動」，徵求同仁提供照片，每一雙「阿母的手」背後，都有著一段熱淚感人故事。有員警表示，從警十多年未曾牽過媽媽的手，這次牽手拍照，發覺她的手些許泛黃加上皺紋，不禁多看了幾眼，眼眶竟不自覺泛著淚。

許多人都唱過台語歌曲「阿母的手」，歌詞寫著「有阿母牽手的小孩，是世界上最幸福的小孩；阿母手上的皺紋，永遠是最美麗的風景！」清水警分局特別在母親節發想舉辦「牽阿母的手照片集」活動，並拍短片表彰全天下母親的偉大與無怨無悔付出。

有員警表示，記憶中媽媽的手背是光滑細緻的，從警十多年未曾牽過媽媽的手，為了這次活動，再次牽起她的手拍照，發覺手已些許泛黃加上許多皺紋，不禁多看了媽媽的手幾眼，眼眶竟不自覺泛著淚。

這段溫馨短片全程台語配音說，「警察協助迷途長輩安全返家，過程中都需牽著他們的手安撫，但曾幾何時，却忘了多久沒牽阿爸、阿母的手，感受他們手背的皺紋及手中的溫度。」

清水警分局張啓祥指出，為感謝同仁母親的栽培及寶眷支持，特別是身為警眷在背後無怨無悔默默付出，才有第一線同仁於工作崗位上戮力貢獻；尤其是女警媽媽更是辛勞，在外執勤仍須時常牽掛子女。

清水警分局表示，溫馨母親節適逢防疫情期間，為防止群聚感染暫緩慶祝活動，希望藉由贈送康乃馨花束，以表達對母親、妻子辛苦付出心意。

(中時 )