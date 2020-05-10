八大綜合台《WTO姐妹會》分享新住民親友來台必玩景點，想不到台灣民眾「倒垃圾」的文化變熱門奇景。來自法國的Lily透露，家人來台時，看到市民拿著垃圾在路邊等垃圾車的模樣感到驚訝，還拿起相機猛拍。而大家談起來台最愛吃的火鍋，立刻提到主持人郭彥均與弟弟郭彥甫組成的團體2moro，想起他們一首代表作〈Shabu Shabu〉，現場更秀出當時宣傳照，郭彥均害羞到想躲起來，甚至一度制止大家不准再提，場面相當逗趣。

節目每集邀請來自世界各國在台的外籍人士及新住民朋友分享新奇趣事，最新節目中請來賓分享外國人眼中的台灣魅力，蛋餅、肉包、鳳梨酥、小籠包等都是外國人列舉的台灣必吃美食，其中火鍋更是吃出世界第一，讓外國人讚不絕口！來自韓國的開朗，拿著2moro宣傳照笑說：「我愛吃火鍋的原因還有一個，是因為我喜歡的主持人有唱過一首歌叫〈Shabu Shabu〉。」一講完，馬上跳起歌曲中的舞蹈，讓郭彥均傻眼不敢認並開玩笑大喊：「可以了，夠了！」

大家還笑稱台灣生活不需看錶，「聽到賣豬血糕大約11點多，換玻璃大約下午2點，豆花出現是學生下課4、5點，垃圾車就是7點左右。」來自美國的凱蒂也分享，有次與家人視訊，傳統爆米花的聲音嚇壞家人，「當下我的家人超緊張，還問我是不是槍聲。」主持人莎莎聽後也笑歪：「原來我們台灣這麼好玩。」

(中時 )