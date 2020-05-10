台灣防疫讚 陳時中歸功醫護警覺性把關 15:252020/05/10 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中（右）、交通部長林佳龍（左）10日出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎在全世界已有400萬人確診，台灣仍維持在440人，康復率達80％；衛福部長陳時中10日出席活動時，將功勞歸給站在第一線的醫護人員警覺性把關，因為這條線只要稍微疏忽了，擴散就會非常快。陳時中也強調，防疫是一個團隊、不是一個人，雖然看起來很簡單，但比照國外的混亂狀況，台灣還是做得不錯。 (中時 ) #陳時中 #台灣 #警覺性 #防疫 #醫護人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎接報稅人潮 防疫罩上陣 04:102020/05/06 地方新聞 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 苗栗市暖心咖啡業者 號召民眾向醫護人員致敬 15:222020/05/06 生活 好想看職棒 台中市府高規防疫 04:102020/05/07 運動天地 咖啡業者號召民眾 向醫護致敬 01:032020/05/07 台中彰投 前消防員徐國堯爭復職遭送辦 控告警瀆職妨害自由 18:142020/05/07 社會 鮮花贈英雄 屏縣感謝抗疫付出 01:152020/05/08 高雄屏東澎 居檢強制入住防疫旅館？ 侯友宜：要有順序、應從嚴把關 16:012020/05/08 政治 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 竟南宮捐30萬防疫基金 市府致贈「孚佑四方」匾額 20:472020/05/08 生活 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 陳時中記者會耍寶 莊人祥偷笑被拍到 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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