新冠肺炎在全世界已有400萬人確診，台灣仍維持在440人，康復率達80％；衛福部長陳時中10日出席活動時，將功勞歸給站在第一線的醫護人員警覺性把關，因為這條線只要稍微疏忽了，擴散就會非常快。陳時中也強調，防疫是一個團隊、不是一個人，雖然看起來很簡單，但比照國外的混亂狀況，台灣還是做得不錯。

(中時 )