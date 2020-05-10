日前大陸脫口秀藝人王越池在微博上發文稱，他與上海笑果文化傳媒有限公司產生合約糾紛，卻在笑果文化寄給王越池的案件資料中，發現了他在中信銀行的個人帳戶交易明細，顯然中信銀行將他的個人帳戶資料在未經同意的情況下交予了第三方。對此，大陸銀保監會9日稱，將啟動立案調查程序，對中信銀行嚴格依法查處。

在事件爆發之初，王越池表示，從中信銀行獲得的回應是「配合大戶的要求」。而中信銀行於7日對外回應則稱，「關於王越池先生通過微博反映其個人帳戶交易信息被調取一事，經我行核實，近期笑果文化聯繫開戶支行，要求查詢其為員工王越池先生支付勞務工資記錄時，我行員工未嚴格按規定辦理，提供了王先生的收款記錄；已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。」

由於中信銀行此舉已嚴重侵犯客戶隱私，因此銀保監會消費者權益保護局9日發布《關於中信銀行侵害消費者合法權益的通報》稱，中信銀行在未經客戶本人授權的情況下，向第三方提供個人銀行帳戶交易明細，違背為存款人保密的原則，涉嫌違反《中華人民共和國商業銀行法》和銀保監會關於個人信息保護的監管規定，嚴重侵害消費者信息安全權，損害了消費者合法權益。將按照相關法律法規，啟動立案調查程序，嚴格依法進行查處。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，當前金融機構涉嫌用戶隱私不合規多有發生，例如，不少APP出現無隱私協議、蒐集或使用個人信息範圍描述不清、超範圍採集個人信息和非必要採集個人信息等情形；而銀行在不經本人同意下將帳戶信息洩露給別人的情況，已不屬於侵犯普通隱私的範疇，「因涉及客戶的資金安全，情節更加嚴重、惡劣」。

盤和林說，「目前，上述情形屢禁不止的原因是法律對違規者懲罰不到位，另外用戶維權成本太高，政府應研擬相關法律、法規，提高懲罰性賠償額度，對違規者形成震懾。」

今年1月，大陸國家計算機病毒應急處理中心在「淨網2020」專項行動中透過網路監測發現，民生銀行、興業銀行等多家銀行因「未向用戶明示申請的全部隱私權限，涉嫌隱私不合規」，這些銀行的APP被列入有害名單。

(旺報 )