今（10）日母親節，前總統馬英九在臉書回憶母親秦厚修，PO出60年前的老照片，談起兒時與母親的點點滴滴，表示與媽媽的感情極好，在她眼裡，自己永遠是長不大的孩子。

馬英九表示，雖然媽媽已經離開6年，但與她的點點滴滴回憶，仍不時在家人腦海中浮現。照片拍攝於民國40年代，當時媽媽才30出頭，除了工作，還要辛苦照顧家中5位子女，那時小妹還沒上學，自己念靜心幼稚園，另外三個姐姐都在台北市萬華的龍山國小就讀，一起剪了「城門頭」，但其實媽媽最不喜歡小孩剪這個髮型，不過當時學校就是這麼規定，相信經歷過那個年代的人，應該都有印象。

馬英九透露，身上的毛衣都是媽媽親手織的，照片中大家開心依偎在媽媽懷裡，只有自己看起來有些愁眉苦臉，想不起來是為什麼，二姊說「誰叫你嘴裡含了顆酸梅拍照！」每回講起這件事，大家都笑成一團。

馬英九與媽媽感情極好，他說，跟天下所有母親一樣，在媽媽眼裡，自己永遠是長不大的孩子，念大學時一起出門，媽媽還會拉著他的手，遇到別人稱讚他，媽媽會高興回說，「我們家弟弟都很乖，從小到大從來不尿床」。

如今媽媽不在了，但媽媽的愛，永遠留在姊弟之間，馬英九祝在天上的她母親節快樂，姊姊、妹妹、太太及大女兒也都是母親，也要祝她們佳節愉快，更要祝福全天下所有的媽媽，母親節快樂，並向全天下的子女們說，要記得及時行孝！

(中時電子報)