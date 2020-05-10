縣府為讓「綜合社會福利館」能符合托育照顧等需求，召開公民參與協調會。（羅浚濱攝）

縣長楊文科施政強調「老中青幼通通照顧」為目標，積極營造友善育兒環境，爭取衛福部前瞻「少子化友善育兒空間計畫」獲補助8200萬元，縣府自籌1億2800萬元，將以2.1億元新建竹縣首座「綜合社會福利館」，打造指標性的一站式社會福利服務據點。

縣長楊文科指出，「綜合社會福利館」為新建地下2層、地上6層的建築，預定8月開工，2年工期完成，為避免施工期間影響里民生活作息，已指示相關單位盡力完成開工前敦親睦鄰的工作，以見證竹縣首座綜合社會福利館的誕生。

社會處表示，「綜合社會福利館」基地位在竹北市衛生所後方空地，針對年輕父母低薪產生的托育照顧等問題，曾邀集不同領域學者專家召開基本設計審查會議及公民參與協調會，確立將打造「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的一站式社會福利服務據點，達成縣長楊文科「老中青幼全面照顧」的目標。

綜合社會福利館規畫1樓為社區公共托育家園，供0至2歲幼兒托嬰服務，2樓托育資源中心和3樓親子夢想館，分別提供2到6歲與6至12歲幼童遊戲活動空間。

4樓社會福利服務中心，5樓為辦公與社區活動場域，6樓為大型會議室等社會福利空間，日後將由社福團體或社團法人承攬營運管理，以提供民眾親子育樂、福利服務諮詢、家庭活動等多功能休閒場所。

(中時 )