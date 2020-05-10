台中市東大溪沿途3、4公里魚屍遍布。（盧金足攝）

台中市議員楊正中說，雖已請環保局調查汙染源，但都查不到汙染源，而魚群死亡事件層出不窮。（盧金足攝）

台中市環保局第一時間採水檢測，初步未發現水質異常，研判為溶氧量低所造成。（盧金足攝）

台中市府表示，水利局啟動魚屍清理作業，預計今日下午清理完畢。（盧金足攝）

今天是母親節，但是台中市母親之河卻因大批魚群翻肚在哭泣；市議員楊正中10日痛批，東大溪下游再度發生魚群集體暴斃事件，環保局幾十年來查不出汙染源，協和里長陳靖益大嘆，魚屍遍布整條東大溪、臭味四溢，難道是送給居民母親節禮物？環保局表示，初步未發現水質異常，研判為溶氧量低所造成，將持續追查上游工廠是否排廢。

市議員楊正中接獲西屯區協和里里長陳靖益通報，東大溪從4月18日開始，陸續發現魚群死亡，近日魚群暴斃更加嚴重，魚屍臭味四溢，當地居民都罵到臭頭，數十年來每年都會發生零星魚群集體死亡事件，今年魚群死亡情形卻比以往更加嚴重，東大溪沿途3、4公里魚屍遍布。

楊正中說，過去雖已請環保局調查汙染源，但都查不到汙染源，而魚群死亡事件層出不窮，每年重複上演，究竟誰在偷排汙水？這10年來都沒有結果，令人匪夷所思，當地民眾只好以「每年東大溪下游的魚兒都會得憂鬱症，集體鬧自殺

」自嘲。

不過今年東大溪魚群暴斃情形嚴重，楊正中不滿表示，環保局以因東大溪在做汙水處理推託，指兩天前水泥灌漿造成這次魚群缺氧死亡，認為這只是環保局自圓其說，汙染源究竟在哪？要求環保局不要再找理由，應盡速查出汙染源，還給民眾一條乾淨的溪流

針對東大溪下游發生魚群死亡情形，市府獲報後立即派員前往稽查，並由水利局啟動魚屍清理作業，預計今日下午清理完畢。

環保局強調，第一時間採水檢測，初步未發現水質異常，研判為溶氧量低所造成，將持續追查上游工廠是否排廢，若查獲違法情事者，將依法嚴懲。

水利局說，因近日中部地區無降雨，台中地區各級排水基流量不足，加上天氣炎熱，水中溶氧不足，初判因此造成魚群死亡，市府獲報後，已立即派員清理，將持續加強巡視，維護排水環境。

環保局指出，為釐清死魚原因，第一時間已採取溪水快篩檢測，目前無發現異常反應，將持續篩選稽查上游高汙染性工廠是否排放廢水，若經查獲違反環保法令情事者，將依法嚴懲。

(中時 )