韓國解封後再爆新冠肺炎群聚感染，多數和一名流連首爾夜店的男子有關。

韓國6日才放寬社交距離政策，不過幾天又傳出疫情，今（10）日新增34例新冠肺炎確診病例，是一個月來最高，當中多數和有梨泰院「毒王」之稱的夜店男子有關，韓國總統文在寅今日發表就職3周年演說時強調，「疫情尚未結束，絕不能鬆懈。」

對抗新冠肺炎疫情有成，韓國6日宣布長達45天的「社交距離嚴守期」結束，全國轉為「生活防疫期」，儘管當局強調生活防疫期間仍須保持社交距離，例如認真洗手、避免公共場所長時間聚餐等，不過由於並非強制性措施，民眾遵守成效如何令人質疑，百貨公司、餐廳、公園等也自上個月下旬開始逐漸出現人潮。

解封是否帶來第2波疫情？綜合韓聯社、美聯社報導，韓國中央防疫對策本部今日宣布，新增34例新冠肺炎確診病例，這是韓國28天以來首度新增超過30例，也4月9日以來最高的新增病例數。

當中8例為境外移入、24為本土案例，本土案例中至少有15人和有「梨泰院毒王」之稱的29歲男子有關，該名男子1日晚間到酒吧、夜店林立的首爾梨泰院地區，當晚至隔日凌晨至少流連5間酒吧，他隨後確診新冠肺炎，同時引爆首爾夜店群聚感染危機。截至昨日，和該名男子有關的新增病例至少有33起，再加上今日的15例，相關病例增加至45例。

針對韓國再爆出群聚感染情形，韓國總統文在寅今日發表就職3周年演說時強調，疫情尚未結束，我們絕對不能鬆懈。他說，近期的群聚感染情形顯示新冠病毒隨時都能重新席捲而來，疫情真正結束之前都不叫結束，「我們處在長期戰役中，政府還將提前應對疫情復發，為長期戰疫作好萬全準備，希望國民們在回歸日常生活的同時，堅持遵守防疫規定。」

(中時電子報)