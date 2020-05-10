新竹縣國際AI智慧園區的基礎設施工程預計10月完工，縣府同步在園區旁新建文中六，遴選曾獲中華民國傑出建築師獎的女建築師姜樂靜設計規畫，她攜手交大建築研究所以產學合作方式，設計流動曲線校舍，突破制式教育空間的氛圍，魅力十足！

縣長楊文科表示，竹北市人口快速成長，東區現有國中小學，已無法滿足入學需求，上任後核定新設「 文中六」及「文小一 」（嘉豐國小）兩所學校，讓居民的孩子能就近入學，得標建築師以流動曲線的設計，讓校園空間富有生命力和趣味性。

文中六校地面積2.7公頃，興建經費8.8億元，工程預計人年底招標，明年初動工，2022年完成全部結構體，規畫部分校舍先行取得使用執照後先行使用，預計111學年度國中招收60班，每個年級各20班，另有附設幼兒園2班、學前特教班1班、資源班2班。

姜樂靜建築師是第三屆遠東建築獎「921校園重建特別獎-傑出獎」首獎的得主，規畫文中六教室遠離面臨主要幹道的東側，並以土丘、樹叢及操場作為噪音的緩衝帶。

基地內部保留原有地形狀態，籍地勢高低差做為建築縫合「介面」，以流線蜿蜒圍合出的口袋空間成為活動聚集點，讓學校走廊、中庭、坡地等都可作為學習或是活動的場域。

(中時 )