2020/5/10 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，昨(9)日新增272例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報67,133例(含66,005例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，366人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

台灣新冠肺炎達成連續28天沒有本土病例。專家張上淳曾表示，若超過28天（2個14日潛伏期）都沒有本土個案，以公衛立場來看，是相當安全的社區。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，兩個潛伏期過後代表台灣是一個安全的社區，外界關心，是否考慮篩出高風險社區做篩檢？他強調不需要這樣，目前高風險的醫療人員都有在做，即有症狀就會篩檢。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)