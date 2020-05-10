慶祝母親節，台中市長盧秀燕10日至南區第三公有零售市場分送康乃馨，向買菜婆婆媽媽及攤商獻上祝福，盧秀燕說，台中市攤商防疫做得好，民眾可安心買菜、逛市場，現場行銷生鮮肉品及蔬果，盼刺激市場買氣回流。

盧秀燕擔任1日攤商店長，與「阿濱雞肉攤」老闆娘，除招呼顧客採買生鮮雞肉，並當老闆助手，料理客製炒麻油雞，現場香味四溢，吸引民眾駐足圍觀；接著到榮獲4星樂活名攤的「陳錦汶蔬果」，促銷台中在地農產，帶動買氣。

盧秀燕說，市場裡許多攤商身兼媽媽與老闆兩種角色，儘管今天母親節，她們仍堅守崗位，為工作和家庭付出，由於疫情關係，市場買氣受影響，肯定他們全力配合市府防疫政策，呼籲消費者安心採買。

經發局表示，第三市場是經濟部認證的三星優良市集，有不少優質名攤，攤商落實各項防疫措施，全面戴口罩、勤洗手，熟食攤位加上衛生遮罩，防止飛沫傳染，市場也針對容留人數管制，提供安全衛生的消費環境。

經發局指出，市府推「紓困9箭」，第1箭針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區，祭出3月租金及使用費打8折優惠，4、5月租金再加碼「對折」，3至5月共減免近2400萬元，約7000家攤商受惠，3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，助攤商紓困。

(中時 )