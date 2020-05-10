【77老大】常放屁居然是這裡有問題！！臭不臭⋯竟是判斷依據！？

電梯等密閉空間裡最怕有人放屁，你是否也常常憋屁不放？專家表示，正常來說，一般人每天會排5～10個屁，從2種屁味可聞出身體警訊，若常常忍住不放，廢棄物恐怕會隨著循環從呼吸排出，甚至影響肝臟代謝。

長庚中醫畢業的知識型網紅YouTuber《77老大》指出，吃下肚的食物經過消化分解，產生的氣體為屁。每人每天約會排出放5～10個屁，若強忍著不放，其中含氮廢物、甲烷、硫化氫及二氧化碳等400種物質恐會隨著呼吸排出，嚴重的話會影響肝臟新陳代謝，因此建議千萬別憋屁。

77老大解釋，放屁雖然代表身體功能正常，但太多的屁則警告身體可能問題，尤其下列2種臭屁可聞出身體警訊：

1.脾胃濕熱型腥臭：容易噁心、嘔吐、胃部灼熱或胃食道逆流，應少吃炸物和甜食，可吃綠豆湯或冬瓜等解熱化濕。77老大並推薦使用藿香、荷葉、茯苓、竹茹各5克，泡熱水後喝可改善濕熱型臭屁。

2.宿食停滯型酸臭：容易胃痛、腹脹、食慾不振，感覺有東西堵在胃裡，打嗝時會有酸臭味，這種人常因暴飲暴食導致腸胃道消化功能較差。77老大建議，除了調整飲食習慣外，可使用山楂、麥芽、玉竹各5克、神曲3克泡水來喝。

(中時電子報)