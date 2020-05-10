有立委點名《道交條例》29-2條有關貨車過磅方式，對中南部菜農北上送完蔬果後，很容易與警方對車上空籃認定不同，而造成罰與不罰的爭議，希望可以修改。據悉，交通部日前為此開會研議，初步方向，將先以個案方式認定，解決法律認定上的爭議。

屏東有菜農半夜送菜到台北，晚上回屏東，看到閃光燈認為載運的是空籃子、沒有載貨，所以沒有停車過磅，結果被警方攔下；警方認定，車上的籃子是要拿去賣的貨，依《道路交通管理處罰條例》第29-2條規定，開罰9萬。

由於類似案例實在太多，立委鍾佳濱上周特別點名該條文，是在2001年間將29條及30條的部分內容併在一起而新增的條文。鍾佳濱說，因裝載貨物主觀上很難認定，司機認為是空籃子，但警方認為是要賣得貨，爭議後造成民怨，應該修改。

鍾佳濱建議，一種是閃光燈亮時，不管大貨車有無載貨均一律過磅，但會衍伸時間成本，另種則是若認定是空車，閃光燈亮時就繼續走，被警方攔下一律過磅，超重就罰，沒有超重就不罰，避免認定貨車上載運的空籃子是否為貨物。

交通部8日召集高速公路局、內政部警政署國道公路警察局等單位開會研議，據悉，考量採取修法，時間會拖比較久，擴大影響層面，問題可能不見得能解決，所以初步規劃先從短期著手，以個案方式認定，朝條文規定解釋處理，讓員警執法有一致原則，避免類似案例處罰發生。高公局會持續檢討精進貨車過磅方式，未來再會同法制單位通盤研議修法事宜。

(中時 )