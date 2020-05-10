白色劍蘭十分罕見。（陳淑娥攝）

紫色劍蘭是罕見品種。（陳淑娥攝）

劍蘭顏色鮮豔十分吸睛。（陳淑娥攝）

台中后里10年前種植劍蘭面積曾達近百公頃，近年在只剩零星種植，為了找回后里種植唐菖蒲輝煌盛世，曾是劍蘭種植達人中社花市負責人賴啟文，特別和企業合作引進26個品種，目前已試種成功，五顏六色劍蘭在900坪腹地爭相綻放，在母親節假期吸引大批遊客造訪。

賴啟文表示，劍蘭、玫瑰、康乃馨和非洲菊被譽為「世界四大切花」，當年后里盛產劍蘭時創造農業經濟，但由於引進花色不如百合多變及種植不易等因素，因此近年在后里只剩零星面積種植。

副場長陳月香說，這次特別和美地企業合作，引進白、粉、黄、桃紅、紫、藍等26個品種，大多是過去國內未曾見過，依品種不同還有斑點條紋及複色，另在花朵形態有平瓣、波瓣和重瓣等品種，顏色、樣式十分多樣化。

贊助商美地企業表示，劍蘭種球由荷蘭推薦、進口，試種後不論是顏色、樣式等都相當優美。

劍蘭為鳶尾科，是多年生草本球根花卉，在唐菖蒲屬中，原生種超過250種，有著各式各樣的種類及花型、顏色，深為世人所喜愛。希望本次發表能吸引國人對劍蘭重新認識、喜愛。

中社花市目前試種約900坪，花期可望持續至6月中旬，希望藉由試種推廣新品種，吸引民眾重新認識及喜愛劍蘭。

(中時 )