中和區公所里幹事代表區長致贈廖媽媽蛋糕、康乃馨及卡片。（中和區公所提供）

志工林素秋用心關懷檢疫者並反映需求。（中和區公所提供）

中和區長賴俊達準備康乃馨感謝所有防疫志工，祝福大家母親節快樂。（中和區公所提供）

今（10日）適逢母親節，新北市中和區廖媽媽因居家檢疫住防疫旅館，生日無法與親朋好友一起歡慶，區長賴俊達獲知訊息後，特別請同仁為廖媽媽送上小蛋糕及康乃馨，祝她母親節快樂，獻上關懷與祝福。

中和區公所表示，中和區居家關懷中心目前持續關懷居家檢疫者仍有200多人，每日由志工持續電話問安、關懷陪伴外，里幹事們也協助送餐、領藥、代購各項需求及垃圾收取通報等服務。

志工林素秋電話關懷時，居家檢疫者廖媽媽感嘆，去年回國因動脈瘤住院在醫院度過生日，今年回國又碰上新型冠狀病毒需在旅館居家檢疫，過2天就生日了，希望有小蛋糕跟親人視訊分享快樂。碰巧區長到關懷中心暸解檢疫者關懷情形，在獲知訊息後，隨即請同仁詢問廖媽媽喜好蛋糕口味及準備康乃馨。廖媽媽接獲電話後感動的說，家人都在國外，回國看親朋朋友，因逢生日又是母親節，原先只是開玩笑跟志工聊天，沒想到希望成真。

區長賴俊達進一步指出，「關懷」是防疫人員的核心價值，中和區公所防疫志工有348人，還有公所人員、里鄰長都全力為居家檢疫者提供服務，每天電話關懷問安，陪伴居家檢疫者，假日不中斷，同仁及志工已撥打了4萬9,300多通關懷電話，送餐2,000多餐，也協助280多位有就醫需求的檢疫者，對於居家檢疫者的需求我們都非常重視，希望藉由溫馨關懷及全方位服務，陪伴檢疫者共同渡過檢疫期。

母親節到來，區長除了關心居家檢疫者的狀況，也特別感謝所有防疫志工為檢疫者所做的努力及奉獻，並準備康乃馨送給大家，祝福大家母親節快樂！

(中時 )