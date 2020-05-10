新冠肺炎疫情逐漸趨緩，包括校園是否重新開放以及酒店舞廳是否復業引起討論。台北市長柯文哲10日表示，他主張解禁，但中央一開始要北市去道德勸說，後來又下命令關閉，接著又說地方政府自行決定，柯轟「這是典型的不想負責任！」對此，有力挺柯的網友表示「阿北中肯」；也有網友批柯「沒種擔責任是不是？授權給你開了想開就開啊」。

柯文哲今表示，疫情一開始時，他還是反對酒店、舞廳關閉，但當時中央來暗示北市「要不要去道德勸說」，但他認為要下命令就下命令，別道德勸說，後來中央就下令關閉酒店舞廳，八大行業就關了三大，變五大行業，豈料前幾天中央又說，「酒店舞廳是否開放，由地方政府自行決定」，他非常清楚，這是典型的不想負責任。

該文引來許多討論！有網友力挺柯，並表示「阿北中肯」、「中肯啦!!但還是由中央解禁啦!!不然到時本土+1,全推給你」、「什麼都中央決定 要你幹嘛」、「被看破手腳後這種廢話講越多 考試分數只會越低」、「中央集權也是你在講，地方自治你又要意見」。

不過也有網友轟柯「柯文哲當初自己也不敢負責任」、「不敢負責任當初就不要靠北說風涼話啦」、「沒種擔責任是不是？授權給你開了想開就開啊」、「你當初不要靠北你現在推中央我無話可說啦，你現在推回去只表示你當初講的你自己也不相信，說風涼話而已，不用負責任怎麼吹都可以」。

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(中時電子報)