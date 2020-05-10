想購買幼幼平面口罩的家長，可在5月18日以後，用小朋友的健保卡預購。

國內連28天本土零確診，今天沒有新增病例，累計已有366人解除隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會中宣布，4歲以下的幼幼平面口罩，5月18日開始預購，想購買幼幼平面口罩的家長，可在5月18日以後，用小朋友的健保卡預購。

(中時電子報)