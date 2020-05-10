陳時中宣布：幼幼平面口罩 18日開始預購 14:122020/05/10 中時電子報 尉遲佩玉 、中時、 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4歲以下的幼幼平面口罩，5月18日開始預購。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 想購買幼幼平面口罩的家長，可在5月18日以後，用小朋友的健保卡預購。 國內連28天本土零確診，今天沒有新增病例，累計已有366人解除隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會中宣布，4歲以下的幼幼平面口罩，5月18日開始預購，想購買幼幼平面口罩的家長，可在5月18日以後，用小朋友的健保卡預購。 (中時電子報) #口罩 #幼幼平面口罩 #預購 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 領口罩還要看地點？ 眾人一致狂推這：有驚喜！ 16:482020/05/06 生活 《業績-電子零件》奇力新4月營收月增12.23％ 登18月新高 16:482020/05/06 財經 到STUDIO A買新MacBook Air ／ iPad Pro 最高回饋8％ 18:362020/05/06 科技 詐騙搭口罩預購出新招 網一看超怒 22:372020/05/06 生活 首架F／A-18E戰機 加入藍天使小組 23:392020/05/06 軍事 陸「五一」房市回暖 18城中古屋日度成交量年增60％ 17:442020/05/07 兩岸 名模邱馨慧懷孕胖18公斤 產後激瘦模樣曝光 20:252020/05/07 娛樂 綠線18站命名 議員籲接地氣 04:102020/05/08 地方新聞 200米長巷畫18個慢字 引熱議 04:102020/05/09 地方新聞 台酒2020年總統就職紀念酒 5款限量預購開跑 04:102020/05/10 生活新聞 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 結帳遇阿婆擺「3顆布丁」插隊 女兒神回一句秒安靜 - 生活 護小黃領6萬林佳龍脫口說12字 PTT鄉民氣炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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