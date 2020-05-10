行政院副院長陳其邁10日上午到成大參加「沙崙智慧產業創新聯盟」成立大會，外界關心他6月6日是否參加高雄市的罷韓公投，他迂迴的說，投票是公民的權利與義務，並指出近期的罷韓創意應減少行政干預。

陳其邁10日在台南參加活動時，外界仍關心他與高雄市罷韓活動的話題，針對是否參加6月6日的罷韓公投，他先以防疫期間，最關心的是紓困方案與未來的振興計畫，未正面回應。卻在2度回應時，鬆口提到韓國在防疫期間也舉辦大選，台灣疫情比韓國更穩定，作為公民，行駛投票權是公民的權利與義務。

高雄市罷韓民眾稱最近許多創意活動如投影、洗地板等都被高雄市政府抵制，陳其邁認為台灣是一個民主高度開放的多元社會，只要是公民意見表達，都應該尊重，過多的行政干預與杯葛，在台灣社會比較難令大家接受。

對於罷韓若過關，台灣民眾黨有意參一腳投入高雄市長補選一事，陳其邁回應政黨參與政治事務的活動都是憲法保障的範圍，因為近期較忙，不太清楚民眾黨的活動，難以評論。

陳其邁強調對高雄的關心不分職務，不管自己人在哪裡，心都跟高雄在一起，防疫不該分中央、地方，大家一條心把事情做好，是最重要的工作。

中華職棒開打後成國際矚目職業體育賽事，有人提出將「中職」正名為「台職」，陳其邁認為中職是民間團體，要不要改名，政府管不著，他認為台灣的名字很好，多數民眾應喜歡台灣名稱讓國際知道。

(中時 )