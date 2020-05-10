25年前的NBA季後賽，溜馬射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)寫下了威震籃壇的「米勒時間」，他終場前僅用9秒就砍進8分逆轉比賽，摘下系列賽首勝。1995年5月7日那場比賽也成為永遠的傳奇，溜馬官推前日發短片紀念。

終場前16.5秒 尼克105-99溜馬

終場前07.5秒 尼克105-107溜馬

米勒當天手感很差，前16次出手僅中5球(三分球投5中1)，他還跟隊友喊話說只要「趕快投一個三分就可以縮短差距，就有機會翻盤。」米勒不是吹牛，他果然就在左邊45度角砍進三分球。

接著尼克隊梅森發界外球，米勒形容這是「史上最棒的一次發球」，因為米勒抄走了那一球。當時米勒可以上籃放進兩分，但他毫不猶豫運球回到三分線外，左邊45度又是一箭穿心，比數105-105！

此時溜馬犯規，沒想到尼克後衛史塔克斯兩罰俱失，中鋒尤英補籃沒進(他們暫停用完)，籃板偏偏落在米勒手中！尼克混亂中又被吹犯規，總教練萊里簡直無語問蒼天。

這時候米勒是不會失手的，他穩穩罰進兩球，溜馬107-105逆轉，剩下7.5秒。尼克葛瑞安森尼從後場衝到前場，什麼都沒做就結束了(滑倒)，米勒從三分球、抄截、籃板、罰球，幾乎是獨力從尼克手中偷走了勝利。

系列賽大戰7場，最終溜馬擊敗尼克晉級。麥可喬丹職業生涯都在痛宰尼克，但僅僅這一場球，「尼克殺手」的稱號就永遠是屬於米勒的。

(中時電子報)