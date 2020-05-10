台北市長柯文哲今砲轟中央將開放八大行業的職權甩鍋地方，是不負責任的行為，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，八大行業包含酒店、舞廳何時要重啟，以及相關的督導作業當然是地方最熟悉，「不可能我跟陳宗彥(副指揮官)每天都往酒店跑」。

陳時中表示，是否要開放酒店與舞廳中央已訂下相關規範，但實際去執行以及執行情況當然是地方最了解狀況，「不可能是我跟陳宗彥每天都往酒店跑」，中央訂出指引後，地方稽查、督導人力夠不夠，只有地方才會知道，因此才會將是否重啟交由地方自行決定。

陳時中表示，這其實跟紓困議題相同，只要地方可以那就可以開放，但若稽查、執法人力不足，可以來與中央一同討論，中央的工作本來就在政策立法，過去都是這樣與地方分工，建立良好的合作，紓困議題也一樣，可能是新北市有點誤解，中央是負最終審查權，「寧可錯發一些人，也不要少發一些人。」

(中時 )