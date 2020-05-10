任天堂 Switch 平台今年發行的新遊戲《集合啦！動物森友會》在全球爆紅，不但造成Switch主機缺貨，甚至還有人在拍賣上將價錢炒到原價的2、3倍之多。而除了民眾瘋玩之外，還有不少明星、名人因為疫情沒事做，紛紛搶搭這股熱潮！日前一名網友就收到在電影魔戒飾演男主角佛羅多的美國男演員伊利亞伍德〈Elijah Wood〉私訊，想問能不能到他的島上去賣大頭菜，讓該名玩家超驚喜！

有玩過動物森友會的人都知道，大頭菜在遊戲裡猶如股票一般的存在，每個星期天早上買到之後都要四處尋找可以高價收購的地方。國外一名玩家在推特上分享自己島上商店今日大頭菜的賣價是599元，沒想到竟然收到伊利亞伍德本人的私訊詢問：「可以給我島嶼密碼，讓我去賣大頭菜嗎！」讓該名玩家興奮得立刻答應。

guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out 😭😭😭😭😭 this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR — JESSA!!!! 💛⚔️🖤 (@directedbyrian) April 23, 2020

從玩家附上的畫面可以看到，伊利亞伍德在遊戲中的造型和本尊留著一樣的髮形，模樣十分逗趣。賣完大頭菜之後，伊利亞伍德還到處參觀該名玩家的島嶼，並稱讚「你的島很漂亮！我可以撿一些水果嗎？」之後還和該名玩家有許多遊戲中的互動。該名玩家的好友聽到消息之後也全都趕來島上看大明星，最後伊利亞伍德還貼心的和大家一起合影留念，變成另類的線上見面會。消息曝光之後讓網友全都超羨慕！還有不少人紛紛報出自家菜價，希望能和伊利亞伍德一起互動。

(科技)