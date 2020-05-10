新北阿成與思思是國中同學，兩人分別是人夫人妻，卻發生不倫婚外情，多次上摩鐵、MTV激戰。阿成老婆無意間發現老公有汽車旅館消費紀錄，一查車上行車記錄器竟聽到「昨天你真的好性感喔，一直叫我進去，『你進來嘛！你進來嘛！』」、「你被我頂開了，你有沒有感覺？」等鹹濕對話。阿成正宮委託徵信社抓姦成功，之後提告妨害家庭，阿成與思思各被新北地院判有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

根據判決書，阿成原配控訴，2017年間無意間發現老公竟有汽車旅館消費記錄，一查車上的行車記錄器，竟聽到多段鹹濕對話，包括「做愛」、「陽痿」、「你下面很緊，每次做（愛）都像第一次」，甚至還有「昨天你真的好性感喔，一直叫我進去，『你進來嘛！你進來嘛！』」、「你被我頂開了，你有沒有感覺？」。

阿成原配遂找徵信社跟蹤，2018年1月抓姦成功，並當場報警。阿成當場認錯，表示願把房子和錢都給老婆，希望再給他一次機會。3人最後簽下和解書，阿成與思思承諾不再碰面。

之後阿成還是離婚，原配提告妨害家庭，法官勘驗行車記錄器對話錄音等證據，認定阿成與思思觸犯通姦、相姦罪，各判有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

(中時電子報)