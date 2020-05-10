台灣連續28天沒有新冠肺炎本土確診案例，蔡英文總統今天表示，根據指揮中心的專業判斷，證明台灣國內本土的風險相對很低，只要大家落實防疫原則及衛生防護措施，就可以多前往配合防疫措施的店家消費。

今天是母親節，蔡英文在臉書表示，在母親節的這天，台灣也連續28天沒有本土確診案例，「這是屬於台灣每個人共同努力的成果」。今天她和行政院長蘇貞昌碰面時，也特別擺上28朵康乃馨，向全體防疫國家隊，以及所有的媽媽說聲母親節快樂，「大家辛苦了！」

她說，28天本土零確診，也等於是兩輪的14天隔離週期，依據指揮中心的專業判斷，證明台灣國內本土的風險相對很低，只要大家依據指揮中心提醒的防疫新生活運動原則，落實個人衛生防護措施，就可以多前往配合防疫措施的店家消費。

蔡英文也呼籲，「讓我們一起努力，共同守護我們的母親台灣」，文末也再度提醒「肥皂勤洗手」「保持社交距離」、「打噴嚏摀口鼻」、「搭大眾運輸戴口罩」。

(中時 )