因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但因為適用對象為沒有勞、軍、公、較、農保等各種保險的民眾，實際收入難以查核，引發地方審理時的困難，因此新北市一口氣將9千多件案件送交中央，請中央確認。對此衛福部長陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，新北市政府可能有點中央的政策了，行政院說的中央審核指的是中央是負有最終審核權，但把審核權力給予地方，審查時地方審查不用擔最後審查之責，責任中央會負。

被問到其他縣市送件情況時，陳時中表示六都只有新北市送件，其他縣市當中花蓮也送了三百多件。而被問到紓困衛福部人力是否足以因應辦理審核紓困相關方案時，陳時中表示中央人力當然不夠，中央人力本來就在做政策工作昨天就有一百多人在衛福部內加班，建議地方審查時，沒有疑義的案件不用送中央，如果有疑義再送到中央，會協助辦理。

此外台北市長柯文哲認為中央的命令對地方有困難，因為地方政府只能調到舊的財稅資料，無法調到最新的；新北市長侯友宜也說之後要改成自行審核，從寬認定，合格就發錢。對此陳時中表示，本來就是合格就發錢，至於收入上，能提出證明最好，不能的把真實情況寫上，並寫切結就可以了。事實上這些本來就不容易查，政府查核是用排除法，真正收入很難認定，賣玉蘭花、洗碗打工都很難拿到相關憑據。

因此陳時中表示，只要存款不要超過規定額度、不要已有保險或領過其他紓困方案，這些都排除後，基本上民眾寫的政府就相信，從寬從簡，寧可錯發也不要少發。

(中時 )