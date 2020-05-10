因新冠肺炎疫情影響而自3月中起暫時關閉的美國蘋果商店（Apple Store），選定4個州及地區，預計將在下週重新開店營業。

根據統計，美國境內共有271家Apple Store，先前因新冠肺炎疫情而暫停門市的營運，蘋果（Apple）選定愛荷華州、南加州、阿拉巴馬州及阿拉斯加州等地區共6間Apple Store, 預計在下週起重新開門營運。

蘋果表示，依據現在公告的社交安全距離規範，是可以讓一些有限的顧客在同一時間內到商店內消費購買商品，但是仍建議消費者可以透過網路商店來購買或是採用無接觸的宅配或是無接觸到店取貨。未來即將重新開店營運的Apple Store員工，必需配戴口罩，對入店的消費者進行體溫測量，另外也提供配戴面罩防護的服務。在門市重新開放初期，將專注於產品維修，並在Genius Bar提供服務。

新冠肺炎疫情已經先後造成蘋果在全球超過500家的門市暫時關閉，其中位於亞洲，歐洲和澳大利亞共有70多家，目前大陸在疫情反而控制後已經重新開放門市的營運。

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(中時電子報)