俗話說的好「巧婦難為無米之炊」，但想要做出一桌色、香、味俱全的飯菜，調味料也是不可少的重要配角。日前有網友在做飯時打開剛買的「鮮味炒手」，看到罐子內的景象卻讓她傻眼，將照片PO在社群媒體後，網友全笑翻表示，有七罐要倒楣了。

有網友在社群媒體PO出一張照片並寫下，「誰買到沒附湯匙的，我這打開有8支湯匙」。原本一罐「鮮味炒手」應該只附一支湯匙，沒想到原PO買一罐回家後卻發現了「8根湯匙」，讓她無奈表示「可以去刮8張（彩券）試試手氣」。

發文一出，引來上萬網友按讚留言，「結果湯匙的重量，讓調味料少了」、「其它7罐倒楣了」、「買湯匙送鮮味炒手」、「有7罐沒湯匙的都來你這了」、「原來我的湯匙跑去你那裡了」、「變相偷工減料」、「難道是員工離職最後一天上班嗎」、「對不起我笑了」、「這湯匙好好用欸，羨慕」、「原來是賣湯匙的啊」！

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(中時電子報)