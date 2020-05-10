羅傑斯處理球時不慎砸中廖健富，廖健富因此傷退，羅傑斯隨後遭主審驅逐。

昨日中信兄弟對上樂天桃猿，3局上半廖健富短打後，兄弟洋投羅傑斯下丘快傳一壘，卻不慎擊中廖健富後頸部，兄弟教練團抗議廖健富妨礙跑壘，最後羅傑斯更因為激烈抗議遭出逐出場，此次爭議也在網路上掀起爭論，今日聯盟賽務部發表聲明，認定廖健富未違反規則主審判決無誤。

昨日3局上半桃猿攻佔得點圈，廖健富犧牲短打攻回1分，不過投手羅傑斯卻發生傳球失誤，砸中廖健富後頸部，廖健富當場倒地不起，兄弟總教練丘昌榮抗議是妨礙守備，甚至教練團都走上場了解情況，不過主審仍判定廖健富上壘，隨後羅傑斯因不滿判決念念有詞，最後遭驅逐出場，本季首次。

事後兄弟球團表示會繼續上訴，好消息則是廖健富經過檢查後沒有大礙，這個判決也讓兩邊球迷熱議，兄弟球迷認為廖健富最後2步的確踩在線內，今日聯盟賽務部發出聲明。

賽務部提到，賽後審查比賽影片，認定廖健富選手於跑向一壘過程，其兩腳皆在三呎區內，未違反規則5.09(a)(11)之規定，主審判決無誤。而針對廖健富是否最後一步左腳有踏入線內，經審視畫面，其球鞋後端仍踏於界外線上，符合規則。也提到規則5.09(a)(11)原註後段亦規定擊球跑壘員為達觸及一壘之目的，得允許其於接近一壘最後一個跨步之距離前或滑壘前，跨出三呎線。

相關棒球規則規條文如下，請參考：

棒球規則5.09(a)(11)

跑在本壘與一壘之間的後半段，跑出三呎線外側或跑入界外線內側，裁判員認為對一壘的傳球採取接球動作之野手產生妨礙。此時為比賽停止。

但為閃避野手對擊出球之處理而跑出三呎線外側或跑入界外線內側時，不視為妨礙。

【5.09(a)(11)原註】

三呎區之形成應包括三呎線在內，跑壘員之兩腳須在三呎區內或形成三呎區之線上。擊球跑壘員為達觸及一壘之目的，得允許其於接近一壘最後一個跨步之距離前或滑壘前，跨出三呎線。

(中時 )