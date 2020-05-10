【#現場直播】疾管署中央疫情指揮中心，針對新型冠狀病毒例行記者會｜2020.05.10

新冠肺炎疫情，國內連續28天沒有本土病例，今天適逢母親節，衛福部長陳時中在記者會強調：「今天星期天、又是母親節，所以絕對不能超時」，不過話剛講完，陳時中自己就笑著說：「不過母親節本來就是星期天」，對於陳時中自嘲耍寶，再度引起現場一陣笑聲，連坐在後頭的發言人莊人祥都笑了。

中央流行疫情指揮中心今日表示，台灣維持440例確診，其中有349例境外移入，累計366人解除隔離。對於連續多日「+0」的好消息，陳時中說，兩個潛伏期過後代表台灣是一個安全的社區。不過指揮中心也提醒，民眾仍應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

陳時中今天在記者會中不斷提到今天是母親節，除了祝大家母親節快樂之外，也不忘提醒，今天記者會對不能超過半小時，果然記者會在兩點30分前就準時結束。

(中時電子報)