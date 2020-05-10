今日高溫前5名。(翻攝自氣象局)

中央氣象局觀測，今天南投服務區測站於13時30分測到40度高溫，創下今年最高溫。氣象局代理局長鄭明典在臉書警告，氣溫比體溫高，很容易「熱」出問題來！「請注意補充水分，不要在直射太陽下劇烈運動。」

氣象局也指出，今(10)日中午前後南投縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣，嘉義市，苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。

另外，鄭明典也提醒，鋒面正在接近台灣，山區活動注意天氣驟變。

(中時電子報)