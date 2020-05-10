林采欣即將推出新專輯《永興行》，今（10日）適逢母親節，她提前10天幫媽媽訂了一顆蛋糕，是專為糖尿病患訂製的無醣蛋糕；提到母親病情，林采欣說：「媽媽現在身體很好，只要固定回診吃藥控制，病情很穩定。」她今天送了一首寫給媽媽的歌：「媽媽聽了歌以後，如同我的想像，拍手叫好沒有哭，我自己倒是快哭了，所以一邊唱一邊走音！」林采欣自認最難忘的母親節禮物應該就是今年。

她今一大早11點多就帶著大包小包的食物回家，也訂了餐廳和媽媽一同過節。近來除了為宣傳奔波，她也趁空檔拿起相機，記錄自己的生活、當起「YouTuber」，而首集Vlog她即揭露自己最近的新興趣「爬山」，當介紹一旁的「山友」時，粉絲們也驚喜看見昔日Roomie成員米非及Amber，三人互虧、鬥嘴的畫面逗笑不少觀眾。Vlog中，林采欣也帶領觀眾揭開「台北秘境」面紗，不僅探訪內洞的絕美瀑布，更走進滿滿芬多精的森林步道，當完成攻頂要下山吃土雞城時，林采欣還即興吟了一段新詩，笑說芬多精讓她當時突然靈感大爆發。

林采欣表示近期三不五時就會跟好友們約爬山當「山友」，分享自己原本是想到爬山就嫌累的人，卻意外在過程中感到身心靈的療癒，而她目前最長曾經挑戰18公里的山路，整整從出發到下山耗費了至少10個鐘頭；為了登山，林采欣還買了專業登山杖，自認目前還是「菜鳥級」，未來希望有機會攻頂各大山岳，透露下個月準備挑戰百岳的桃山。

林采欣即將推出新專輯。（華納提供）

林采欣即將推出新專輯。（華納提供）

(中時 )