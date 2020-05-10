北韓領導人金正恩先前神隱期間，有脫北美女朴延美（Park Yeonmi）曝光一群北韓女孩穿著內褲跳舞的影片，痛批北韓和金正恩根本把這群無辜女性當慰安婦對待！這位曾出版自傳《為了活下去》、講述自身的北韓生活和逃走經歷的脫北女孩，其實已經為人母，移居美國的，3年前嫁給美國老公，並誕下一名混血寶寶，經常在臉書及分享近況，而孩子目前也已1歲半了，期盼自己有朝一日能帶著丈夫回到北韓。

脫北女孩朴研美與美國丈夫結婚3年。（圖／朴研美 FB）

從朴延美在社群媒體上的照片看到，一名混血寶寶和他互動親密，原來這是她和美國老公愛的結晶！朴研美13歲時和母親脫北，輾轉到了中國大陸邊境、蒙古、南韓等地，經歷險些被性侵、淪為人蛇集團主嫌的情婦，她在2014年抵達美國，並在同年的世界青年領袖峰會上發表演說，闡述在北韓遭遇和脫北經歷，隔年更發表自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》，引起全球關注。

朴研美希望有朝一日能帶老公回到北韓，介紹給親朋好友認識。（圖／朴研美 FB）

朴研美定居美國紐約後，就讀哥倫比亞大學，近年積極在各地參與宣揚人權活動，2017年遇到命中註定的另一半Ezekiel，隔年3月產下混血寶寶，如今一家3口幸福美滿，她一月時在臉書發文，分享自己結婚3年心得，感嘆時光飛逝，幸福得來不易，並感謝能遇到好老公，她還希望有朝一日能帶老公回到北韓，介紹給親朋好友認識。

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(中時電子報)