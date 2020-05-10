淡海輕軌自5月9號至5月31日，推出「上傳媽媽合照、訂製專屬回憶」活動（新北捷運公司提供／許哲瑗新北傳真）

淡海輕軌自5月9號至5月31日，推出「上傳媽媽合照、訂製專屬回憶」活動（新北捷運公司提供／許哲瑗新北傳真）

今是母親節，淡海輕軌自5月9號至5月31日，推出「上傳媽媽合照、訂製專屬回憶」活動，不僅可以把和媽媽合照，製作成獨一無二的實體卡片收藏，活動截止之後，會再抽出一名「媽媽辛苦了，今天我們來打掃」的獎項，由專業的清潔公司到府打掃，替媽媽減輕負擔。

新北捷運公司表示，活動期間只要在淡海輕軌沿線，無論是各車站月台或是列車上，只要和媽媽一起與幾米公共藝術雕像、或是彩繪列車合照，再把照片上傳至「淡海輕軌 x 新北捷運」臉書粉絲團指定貼文下方，並留下想對媽媽說的話，或是媽媽想對家人說的話，新北捷運公司就會把這份美好回憶，做成獨一無二的實體明信片寄給你。

新北捷運公司指出，受新冠疫情影響，許多旅遊景點在4月連假期間遭到警示，甚至許多民眾也選擇待在家中抗疫。隨著全民同心協力防堵疫情，近來台灣雖偶有境外移入確診病例，已鮮少傳出感染源不明的本土病例。新北捷運公司遵循市府所推動的「新型態安全生活模式」，淡海輕軌也因為開放式站體通風良好的特性，適合民眾做好防疫同時，闔家搭乘出遊。

新北捷運公司表示，淡海輕軌沿線除了有著適合踏青一族的滬尾登山步道、北投子溪生態步道，喜歡以輕軌結合單車的鐵馬族，也有眾多選擇。無論是V01紅樹林站旁台灣面積最大紅樹林自然保留區，或是V09濱海沙崙站周邊的百年古蹟，以及V11崁頂站旁，可以享受被陽光、沙灘、浪潮聲環繞的海尾仔觀海秘境自行車道，讓民眾在防疫期間，除了可以保持安全社交距離，更能安心出遊。

新北捷運公司呼籲，目前全台疫情雖然趨緩，但淡海輕軌目前仍實施搭乘時全面配戴口罩，進站旅客須體溫量測，至於收到通知，需要居家隔離或檢疫的民眾，請勿外出或搭乘大眾運輸工具。

(中時 )