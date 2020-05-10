取自陳菊臉書

今天是母親節，520即將上任的準副總統賴清德和總統府祕書長陳菊今天都對全天下的媽媽表示祝福，賴清德提醒大家「今天，是表達感恩的日子。你擁抱媽媽了嗎？」陳菊也要大家「記得給媽媽一個大擁抱，說聲：媽媽我愛你」。

陳菊今天在臉書表示，「祝福全天下的媽媽，或是父代母職的您，母親節快樂！」

她說，從孕育我們的生命開始，媽媽的心就再也沒有放下過。從求學到出外打拼，媽媽總有擔不完的心，時間永遠不夠用。「我們在外面倦了、累了，受傷了，媽媽總是等在那，給我們擁抱，給我們再次飛翔的勇氣」。

但陳菊認為，我們總是忘了，媽媽也會疲憊，也需要自己的時間，也有傷心難過的時候。她要大家「記得給媽媽一個大擁抱，說聲：媽媽我愛你！」也不忘提醒「健康平安」「過節不忘防疫」，還要大家勤洗手丶戴口罩丶保持社交距離。

賴清德也在臉書發文指出，「今天，是表達感恩的日子。你擁抱媽媽了嗎？」

他引用「心肝寶貝」這首歌，認為歌曲把當母親的心情，寫得淋漓盡致「…輕輕聽著喘氣聲，心肝寶貝子，你是阮的幸福希望，斟酌給你晟；望你精光，望你才情，望你趕緊大；望你古錐，健康活潑，毋驚受風寒…」。

他說，媽媽總是這樣無時無刻的守護著孩子，不求回報、無私付出，給我們溫暖、指引、保護和希望，做我們最堅強的後盾。

賴清德強調，或許你是父兼母職的「媽媽」、是隔代養育的「媽媽」、是慈善「媽媽」，但「無論你是哪種樣態的媽媽，在這屬於你的日子，祝福大家母親節快樂！」還要大家「天天都要感恩和擁抱」「每一天都是母親節」。

(中時 )