小王傻眼！新北一名黃姓男子，與人妻阿霞在摩鐵翻雲覆雨，當場被綠光夫抓姦在床提告。黃男在法庭上辯稱「喝咖啡純聊天」，誰知阿霞竟主動提供自己的日記，紀錄她與黃男3個月內大戰26回，還大方表示「每次去摩鐵都有發生性交行為，不然去那邊幹嘛」。新北地院判小王妨害家庭屬實，26個相姦罪各處有期徒刑3月，合併應執行1年6月，得易科罰金46萬。可上訴。

根據判決書，去年2019年2月某日，黃男與阿霞在新北市某摩鐵開房，阿霞丈夫早對她起疑，跟監到摩鐵後，直接報警抓姦。員警當場查獲沾有精斑的衛生紙4張，因黃男妨害家庭罪證明確，檢方依法對他提起公訴。

法庭上黃男辯稱跟阿霞是「喝咖啡純聊天」，豈料慘遭阿霞打臉，她拿出自己的日記，詳細記載她與黃男在3個月內「開戰」26次，更理直氣壯地表示：「每次去摩鐵都有發生關係，不然去那邊要幹嘛？」。

最後新北地院法官認定黃男妨害家庭，26個相姦罪各處有期徒刑3月，合併應執行1年6月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

(中時電子報)