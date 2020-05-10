薛姓婦人意外落水嗆昏，緊急被親友拉起後仍搶救無效、宣告不治。（海巡人員提供／謝瓊雲彰化傳真）

薛婦小女兒在母親節趕回娘家奔喪，提及母親當場難過淚崩。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

伸港鄉什股海域有許多漁民在此採蚵，9日下午發生6旬婦人意外落水溺斃事件。（海巡人員提供／謝瓊雲彰化傳真）

悲傷母親節！彰化化縣伸港鄉60歲薛姓婦人，9日傍晚跟丈夫、姪子至伸港什股海域採蚵，卻不慎跌倒落海溺水，姪子將人拉起至岸邊搶救，並通報消防隊、救護車送醫搶救仍宣告不治；從事服務業的小女兒接獲通知今天趕回家奔喪，不敢相信周三才提前歡度母親節，還貼心包紅包給媽媽，母女倆竟從此天人永隔，她在靈堂前崩潰泣不成聲。

海巡署中部分署第3岸巡隊防潮門安檢所，9日傍晚5點多獲報，指安檢所南邊岸際6號風車處，有名婦人意外落海溺水，小隊長吳崧瑋立即率員攜帶救生裝備前往救援，並同步通報彰化縣消防局第一大隊伸港分隊到場。當時薛婦姪子林男已搶先一步將人救起，薛婦口吐白沫、失去意識，持續實施CPR後交由救護人員接手，無奈仍回天乏術。

根據了解，薛婦夫妻都是漁民，育有1子2女，經常到海邊採蚵，薛婦在整理蚵棚、疑似在採蚵時失去重心跌落海水裡嗆昏，但由於昨天下午天氣十分炎熱，且海水水深不及腰部，家屬也不排除是曬到中暑暈倒導致嗆水，法醫10日前往薛婦家中驗屍釐清死因。

在靈堂前守喪的小女兒泣訴，家中3兄妹考量疫情因素，各自回家與爸媽慶祝，沒有聯合聚餐，她周三才專程回家陪媽媽慶祝，不料才沒幾天就發生意外，母親節全家卻得為媽媽辦後事，令她心碎、崩潰。

第三岸巡隊呼籲，民眾及漁民朋友於岸際或海上實施作業時，應注意自身安全，在海岸若發現任何需援助事件，可撥打海巡署118免費報案專線。

(中時 )