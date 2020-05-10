新冠肺炎疫情重擊美國，經濟也因為封城、禁足令等措施重傷，美國農民損失慘重，美國統統川普昨（9）日宣布，將於下周開始購買價值達30億美元的農產品。

新冠疫情讓農產品、乳製品需求銳減，農產品產量過剩，美國酪農只得將鮮乳倒掉。

美國財經媒體CNBC報導，川普9日在推特宣布，政府將自下周開始，購買價值達30億美元的乳製品、肉類等食品，以紓解疫情對美國農民造成的生計衝擊。

川普說：「下周初開始，在我的指示下，美國政府將會購買農民、牧場主人、特種農作物栽種者價值達30億美元的乳製品及肉品等食品，對所有人來說都是好消息！」

Starting early next week, at my order, the USA will be purchasing, from our Farmers, Ranchers & Specialty Crop Growers, 3 Billion Dollars worth of Dairy, Meat & Produce for Food Lines & Kitchens. “FARMERS TO FAMILY FOOD BOX” Great news for all! @SecretarySonny @ZippyDuvall — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2020

川普並未在推文中透露更多採購細節。

自新冠肺炎疫情爆發以來，由於全美各州相繼實施封城、禁足令等措施，餐廳、學校中斷供餐，需求銳減下，美國農產品產量過剩、銷不出去，迫使農民丟掉易腐爛的農產品，銷毀作物、倒掉牛奶，農產品價格也暴跌，美國農民損失慘重。

川普日前宣布一項稱為「新冠病毒食物援助計畫」（Coronavirus Food Assistance Program）的190億美元紓困計畫，當中將提撥160億美元給農民及牧場主人，另外撥出30億美元為食物銀行採購農產品、乳製品以及肉品。

(中時電子報)