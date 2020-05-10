北市某間專門拍攝藝人MV的工作室上月中日遭竊，男團「A-TEAM」藝人英承晞IG貼文，指電腦內有未曝光的MV，是眾人嘔心瀝血的佳作，希望警方能迅速找回。北市刑警大隊本月1日循線逮捕徐姓慣竊，依竊盜罪嫌法辦，不過，徐嫌對於筆電、電腦銷贓管道交代不清，影片尚未追回。

警方表示，50歲前科累累的徐男，平時游手好閒，看到位在博愛路的辦公大樓外牆整修，順著鷹架攀爬入內，搬走多台筆電、桌機等物品，上月16日第1次得手後，隔天又再次光顧，讓攝影公司和藝人苦不堪言。

工作室負責人報案後，藝人英承晞上網貼文，並稱自掏腰包拍攝新專輯的MV，影片剛好儲存在失竊電腦內，英承晞立刻上網協尋，貼文：「對方直接把窗戶打破，連桌機都搬走，電腦裡有很多重要的資料，跟我們投入了非常多的時間、經費拍攝的MV檔案。」

警方調查，徐姓慣竊曾在2015年4月，侵入北市刑警大隊位在南京東路的檔案室內，行竊7台電腦、6台螢幕與3台冷暖氣機，連可以變賣的微波爐、空氣清淨機等物，都用板車搬走，經法院判決有期徒刑8月確定，出獄後仍不知悔改。

警方循線在本月1日逮捕徐嫌，要他交代贓物去向，但他始終支吾其詞，氣得警方喝斥後將他送辦。B

(中時 )