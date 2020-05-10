高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，挺韓、罷韓雙方正使出渾身解數，要爭取最符合期待的投票結果，雙方在廣告、法律上的攻防已經逐漸白熱化。

但若韓國瑜真的遭到罷免，是否應該提出上訴？就有網友發文提到，根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案通過後必須於3個月內進行補選，若韓國瑜在6月遭到罷免後提出上訴，將會進入冗長的司法程序，勢必得拖上一年！

而《地方制度法》中規定，若補選人員任期不足2年，將不會進行補選，而是由代理人代理職務至屆滿為止；《地方制度法》中也規定，直轄市長若辭職、去職或死亡，「該職缺由行政院派員代理」。

網友指出，這樣的規定也就代表，若是韓國瑜真的遭到罷免，那麼他將沒有任何機會進行上訴！因為若進入上訴的司法持程序、拖到2021年，那麼將會任由民進黨政府指派代理人直到2022，到時候連補選的機會都不會有！直呼民進黨的這步棋真陰！

(中時電子報)