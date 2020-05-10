紫南宮送捐血民眾「土地公琉璃項鏈」，吸引大批民眾挽袖。（紫南宮提供／陳淑娥南投傳真）

台中捐血中心一次出動5輛捐血車，粗估血庫至少能進帳1000袋血。（紫南宮提供／陳淑娥南投傳真）

受新冠肺炎疫情影響，民眾出門捐血意願降低，南投縣紫南宮今辦理捐血活動，為鼓勵民眾挽袖，在母親節罕見送出「土地公琉璃項鏈」。紫南宮主委莊秋安表示，因捐500cc才會得到項鍊，有民眾索性加倍捐血，就是衝著項鍊而來。

紫南宮捐血活動一早就吸引人潮，5輛捐血車一字排開十分壯觀，民眾頂著烈日排隊挽袖， 除了幫助他人外，也是為了罕見禮品而來。

主委莊秋安表示，為了提高民眾捐血意願，特別選在母親節送出「土地公琉璃項鏈」，項鍊內鎖片是純金打造，幾乎不對外發放，也較難取得，許多民眾原本要捐一袋250cc，在得知500cc才有項鍊時，紛紛加碼捐血，今天也準備1000條要送給挽袖民眾。

台中捐血中心指出，中部每日安全庫存量約1500袋血，但疫情期間，不少社團停辦捐血活動，庫存量下降低於7天安全量，這一次出動5輛捐血車，粗估血庫至少能進帳1000袋血。

(中時 )